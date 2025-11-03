Pegula vence Gauff no encerramento da rodada de abertura do WTA Finals

A primeira rodada do Grupo Steffi Graf, do WTA Finals, em Riad, na Arábia Saudita, foi encerrada com a vitória de Jessica Pegula sobre Coco Gauff, no duelo de estadunidenses, por 2 seta a 1, parciais de 6/3, 6/7 (4/7) e 6/2.
— Foi um jogo de altos e baixos. Felizmente, fui capaz de avançar. Tive que competir e lutar e acho que fiz isso bem — afirmou Pegula, número 5 do ranking.
Esta foi a quinta vitória de Pegula em oito confrontos entre elas.
As duas jogadoras voltam à quadra na terça-feira (4). Jessica Pegula vai encarar a bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking mundial, que estreou vencendo a italiana Jasmine Paolini, que enfrentará Coco Gauff.