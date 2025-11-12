Pedro treina no campo e aumenta chances de reforçar o Flamengo na final da Libertadores

O Flamengo voltou às atividades nesta quarta-feira após dois dias de folga com uma grande novidade em campo. O sorridente centroavante Pedro avançou na recuperação na fratura no braço, participou de boa parte do treino e deixou o clube mais otimista em contar com ele na decisão da Libertadores contra o Palmeiras, no fim do mês.

Pedro sofreu uma fratura no antebraço em jogo de ida das semifinais da Libertadores com o Racing, após choque em um adversário no Maracanã. Desde então, com uma tala de proteção, ele corre contra o tempo para ficar à disposição de Filipe Luis na decisão do título com o Palmeiras, em Lima, no Peru.

Nesta quarta, o sorriso estampado no rosto era a mensagem do goleador à aflita torcida. O clube também soltou um boletim médico de alívio e confiante tem tê-lo em breve defendendo o clube em campo.

"Em função da boa evolução do quadro, o atacante avançou para o último estágio de sua reabilitação da fratura. Nesta quarta-feira (12), já com nova e mais curta imobilização, retomou as atividades parciais com o grupo, em exercícios ainda sem confronto direto. A programação de recuperação segue dentro do planejado pelo departamento médico do Flamengo", anunciou o clube.

O "planejado" é justamente utilizá-lo na final e nas últimas partidas do Brasileirão. Além de Pedro, os titulares Jorginho e Léo Ortiz, além do volante reserva Allan também estão em recuperação de lesões. E o Flamengo atualizou os casos sem estipular prazo de volta.