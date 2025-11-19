Pedro sofre lesão muscular a dez dias da final da Libertadores e deve desfalcar o Flamengo

O centroavante Pedro, do Flamengo, virou o mais novo problema para o técnico Filipe Luís visando a final da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, diante do Palmeiras. O jogador, que vinha se recuperando de uma fratura no braço, teve uma lesão muscular na coxa esquerda diagnosticada nesta quarta-feira.

O camisa nove foi submetido a um exame de imagem e, após o diagnóstico, já iniciou rapidamente o tratamento intensivo sob a orientação do departamento médico do clube.

Segundo nota divulgada pelo clube carioca, o goleador realizou uma radiografia de controle no antebraço direito e o exame "apontou sinais de consolidação da fratura".

Pedro se machucou no primeiro jogo da semifinal da Libertadores em partida que os cariocas venceram o Racing por 1 a 0, no Maracanã, no dia 22 de outubro. Ele teve de ser substituído no início do segundo tempo e deu lugar a Bruno Henrique. Desde então, o atleta está fora da equipe por causa da fratura e vinha treinando à parte.

Sem poder contar com o seu principal artilheiro, o treinador rubro-negro vinha testando variações ofensivas para o seu ataque. Bruno Henrique deve ser o seu substituto na partida contra o Palmeiras em jogo a ser realizado em Lima, capital do Peru.