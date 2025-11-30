Pedro Carvalho vence etapa de Porto Seguro e é campeão da temporada de Park do Circuito STU

O catarinense Pedro Carvalho venceu a última etapa do Circuito STU de Skate na modalidade Park, disputada neste domingo (30), no Complexo de Esporte e Lazer do Mamagaya, em Porto Seguro (BA).
Com o resultado, Pedro ainda levou o título da temporada. Antes do início do evento na Bahia, ele era o terceiro colocado do ranking.
A vitória ainda teve um sabor especial por ter sido obtida na última volta.
— É um dia muito especial pra mim. E não foi fácil. Acordei mal, com uma virose, e poder chegar na final, na última volta, não só foi uma vitória como atleta como pessoal também. Superei meus limites, acertei o que queria fazer e consegui o que tanto sonhava esse ano, que era ser campeão do circuito. E ainda com o título da última etapa. Tenho que agradecer ao STU, por esse evento incrível e por fazer um circuito dos sonhos, e à galera aqui da Bahia, que mandou uma vibe (vibração) sensacional — comemorou Pedro.
O carioca Pedro Vita terminou com a segunda posição e o paulista Miguel Leal completou o pódio.
Confira a classificação final da etapa de Porto Seguro:
- 1º – Pedro Carvalho (SC) – 93,00
- 2º – Pedro Vita (RJ) – 92,64
- 3º – Miguel Leal (SP) – 89,34
- 4º – Thomas Augusto (POR) – 89,10
- 5º – Kalani Konig (SC) – 86,00
- 6º – Augusto Akio (PR) – 84,17