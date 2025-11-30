Pedro Carvalho vence etapa de Porto Seguro e é campeão da temporada de Park do Circuito STU

— É um dia muito especial pra mim. E não foi fácil. Acordei mal, com uma virose, e poder chegar na final, na última volta, não só foi uma vitória como atleta como pessoal também. Superei meus limites, acertei o que queria fazer e consegui o que tanto sonhava esse ano, que era ser campeão do circuito. E ainda com o título da última etapa. Tenho que agradecer ao STU, por esse evento incrível e por fazer um circuito dos sonhos, e à galera aqui da Bahia, que mandou uma vibe (vibração) sensacional — comemorou Pedro.