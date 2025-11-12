Paulistão 2026 tem novo formato inspirado na Champions e indefinição sobre final

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou na noite desta terça-feira o lançamento do Paulistão 2026. O evento no Pacaembu detalhou o novo formato de disputa do principal campeonato estadual do País, que adotou modelo semelhante ao da Champions League. O torneio tem início no dia 11 de janeiro, ainda sem duelo definido, e termina em 8 de março, com a grande decisão.

Os grupos foram extintos e os times, divididos em quatro potes definidos por critério técnico. A primeira fase terá oito rodadas no estilo Champions, em formato de pontos corridos, com todos os clássicos entre Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos garantidos, além de outros jogos de grande apelo, como o dérbi de Campinas entre Guarani e Ponte Preta, e partidas do Mirassol, a sensação do Brasileirão de 2025, contra os grandes.

Os clubes enfrentam oito adversários divididos por potes. Os oito melhores colocados se classificam para as quartas de final, que seguem em jogo único, assim como a semifinal, com mando do time de melhor campanha. Não está definido ainda se a final será decidida em um ou dois jogos. Os dois times que somarem menos pontos serão rebaixados à Série A2.

O novo sistema de disputa foi uma forma de a FPF organizar o torneio em 11 datas, e não mais em 16 rodadas como antes. A adequação foi feita para respeitar as mudanças no calendário da CBF, que anunciou no mês passado que os Estaduais precisam ter, no máximo 11 rodadas a partir do ano que vem.

Mas a FPF trabalha com a possibilidade de o Paulistão ser disputado em 12 rodadas para que a decisão seja definida em dois jogos, ida e volta. A entidade ainda busca datas para isso. Assim, o torneio seria o único Estadual a extrapolar o número de datas recomendado pela CBF.

As mudanças no calendário, segundo a CBF, se devem a um excesso de jogos disputados pelos principais clubes da Série A - sete equipes chegaram a entrar em campo mais de 70 vezes na última temporada - e a apenas 14% dos clubes filiados à entidade terem um calendário nacional ao longo do ano.

"Vamos escrever um novo campeonato, diferente, ousado, inovador e arriscado", prometeu o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos. "Mas com muito glamour, numa fórmula de sucesso na Europa que aprovamos." Datas e horários de todas as partidas ainda serão divulgados pela federação.

ADVERSÁRIOS DO CORINTHIANS: Santos, Palmeiras, Corinthians, Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera.

ADVERSÁRIOS DO PALMEIRAS: Corinthians, São Paulo, Santos, Mirassol, Novorizontino, Botafogo-SP, Guarani, Portuguesa

ADVERSÁRIOS DO SÃO PAULO: Santos, Palmeiras, Corinthians, Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera.

ADVERSÁRIOS DO SANTOS: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Guarani, Noroeste, Velo Clube, Red Bull Bragantino e Novorizontino.

NOVO PAULISTÃO

16 times na chamada fase de liga

8 jogos pra cada time na primeira fase

Os 8 melhores avançam

Quartas e semifinais em jogo único

Final em um ou dois jogos (a definir)

ONDE ASSISTIR AO PAULISTÃO 2026

O Campeonato Paulista voltará a ter todos os jogos transmitidos em uma única plataforma. A TNT Sports renovou o contrato até 2029, com a novidade de que o streaming HBO Max terá acesso a 100% da competição.

O canal TNT (TV por assinatura) continuará exibindo partidas selecionadas; Além das mídias da Warner Bros. Discovery, outros dois veículos mantêm os direitos do Paulistão: a Record (TV aberta) e o YouTube/Cazé TV (streaming aberto).

Assim, os torcedores terão as seguintes opções para acompanhar os jogos das equipes paulistas: Record na TV aberta, TNT na TV fechada, YouTube, com a CazéTV, e HBO Max, no streaming. O sorteio dos grupos, inclusive, é compartilhado entre as emissoras e conta com a participação de apresentadores e repórteres de cada uma delas.

IMPEDIMENTO SEMIAUTOMÁTICO

Todos os jogos têm árbitro de vídeo e a federação planeja implementar o impedimento semiautomático a partir das quartas de final da competição. A FPF negocia com a Genius, empresa da Inglaterra que deverá fornecer a tecnologia também para a CBF no Brasileirão de 2026.

O Paulistão de 2025 teve impedimento semiautomático apenas nos dois jogos da final entre Palmeiras e Corinthians.

NOVA BOLA, DESENVOLVIDA APÓS A OPINIÃO DOS ATLETAS

A bola, mais uma vez fornecida pela Penalty, foi desenvolvida levando em conta a opinião dos atletas dos 16 clubes participantes do Estadual. Os jogadores testaram e avaliaram no campo os protótipos desenvolvidos pela marca, que disse ter desenvolvido um modelo "com o máximo de tecnologia e inovação".