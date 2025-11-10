Patriots, Rams e Seahawks estão entre as principais forças da NFL após a Semana 10

O domingo (9) da Semana 10 da temporada 2025/2026 da NFL tem algumas equipes em alta, mas três se destacam pelos resultados e pelo desempenho dentro de campo.
O New England Patriots, de maneira surpreendente, tem sete vitórias seguidas e lidera a AFC Leste. O triunfo de 28 a 23 sobre o Tampa Bay Buccaneers foi uma prova de que a franquia seis vezes campeã está voltando a competir, seis anos após a saída de Tom Brady.
O quarterback Drake Maye, em seu segundo ano na NFL, é um dos melhores da posição e já entra na disputa pelo prêmio de MVP. Além disso, a defesa dos Patriots também ganha casca a cada rodada e resultado positiva que conquista.
NFC Oeste em alta
Outras duas equipes em alta estão na NFC Oeste. O Seattle Seahawks passou por cima do Arizona Cardinals, por 44 a 22, e assumiu a liderança da divisão.
O Los Angeles Rams também tem quatro vitórias seguidas, sendo a última diante do San Francisco 49ers — que havia vencido o primeiro embate entre os times na temporada. Vitória fora de casa por 42 a 26, mesmo que o adversário ainda esteja vivo na briga, apesar do alto número de lesões.
Ganham, mas não convencem
Outra sequência longa de vitórias pertence ao Denver Broncos, que não sabe o que é perder há sete jogos. No entanto, a franquia não convence dentro de campo, tendo boa parte dos resultados por conta da sua força defensiva.
Na Semana 10, por exemplo, os Broncos sofreram para vencer o limitado Las Vegas Raiders por apenas 10 a 7. Caso o ataque comandado por Bo Nix encontre consistência na reta final da temporada, é um time que pode ser observado com bons olhos.
Resultados da Semana 10 da NFL
- Denver Broncos 10x7 Las Vegas Raiders;
- Indianapolis Colts 31x25 Atlanta Falcons;
- New York Jets 27x20 Cleveland Browns;
- Carolina Panthers 7x17 New Orleans Saints
- Tampa Bay Buccaneers 23x28 New England Patriots;
- Minnesota Vikings 19x27 Baltimore Ravens;
- Miami Dolphins 30x13 Buffalo Bills;
- Chicago Bears 24x20 New York Giants;
- Houston Texans 36x29 Jacksonville Jaguars;
- Seattle Seahawks 44x22 Arizona Cardinals;
- Washington Commanders 22x44 Detroit Lions;
- San Francisco 49ers 26x42 Los Angeles Rams;
- Los Angeles Chargers 25x10 Pittsburgh Steelers;
Green Bay Packers x Philadelphia Eagles - jogam nesta segunda (10), às 22h15min, com transmissão da ESPN e do Disney+.