Palmeiras tenta acordo no STJD para evitar suspensão de Vitor Roque

O Palmeiras tenta um acordo com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para evitar punição a Vitor Roque. O atacante foi denunciado por uma postagem considerada homofóbica nas redes sociais e teve seu julgamento marcado para segunda-feira, 17.

Após vitória da sua equipe sobre o São Paulo por 3 a 2, ele colocou uma foto de um tigre (seu apelido no meio futebolístico é Tigrinho) com um veado na boca.

Essa publicação fez a procuradoria do STJD denunciá-lo com base no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre punição a quem praticar ato discriminatório. Ele pode pegar de cinco a dez jogos de suspensão, além de multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

Os advogados do Palmeiras buscam um acordo de transação disciplinar, que é uma alternativa prevista no CBJD. Caso o acordo seja homologado pela procuradoria do STJD, o atleta não é julgado e a suspensão é trocada por outro tipo de punição, como uma multa - geralmente maior.

Enquanto o STJD analisa o pedido do Palmeiras, o julgamento segue previsto para segunda-feira, na 2ª Comissão Disciplinar do STJD.

"A cabeça está tranquila. Não vejo (motivo) para uma suspensão como muitos estão falando", afirmou o atacante em coletiva nesta semana. Ele está com a seleção brasileira em preparação para os amistosos com Senegal e Tunísia e vai desfalcar o Palmeiras no clássico deste sábado com o Santos.