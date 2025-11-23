Palmeiras tem atuação melancólica, não sai do zero com o Fluminense e vê Brasileirão escapar

O Palmeiras teve uma despedida melancólica do Allianz Parque na temporada. Neste sábado, a equipe alviverde fez uma partida apática, pouco criativa e não foi hábil para superar o Fluminense pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Abel Ferreira chega ao quarto jogo sem vitória, sendo três seguidos sem marcar gols.

O futebol decadente do Palmeiras em momento chave da temporada preocupa dada a possibilidade de acabar mais um ano sem títulos. Até mesmo a dupla Flaco-Roque parou de funcionar. Como o time foi capaz de destruir com tanta rapidez o que demorou meses para construir? Houve perda de atletas por convocação em rodadas decisivas, mas a equipe tem recursos e banco de reserva capazes de promover um futebol melhor. Atualmente, o que se vê é um conjunto que tem problemas até mesmo para chutar no gol e abusa de bolas aéreas, lançamentos e individualismo.

O resultado deixa o Palmeiras a quatro pontos de distância do líder Flamengo restando três rodadas. O time alviverde soma 70 pontos. Já o Fluminense tem 55 e fica estacionado no sexto lugar, muito próximo de garantir um lugar na próxima Libertadores.

O próximo compromisso do Palmeiras está agendado para terça-feira. Às 21h30, a equipe de Abel Ferreira visita o Grêmio, em Porto Alegre. O Fluminense, por sua vez, recebe o São Paulo, no Maracanã, na quinta, às 20h30.

O Palmeiras começou levando alguns sustos do Fluminense. Ansiosa, a equipe alviverde não escolhia os melhores caminhos para chegar ao ataque e sofria principalmente pelo lado esquerdo da defesa.

A maior dificuldade dos donos da casa estava em finalizar. A bola rodava pela intermediária e entrada da área, mas não encontrava alguém para chutar a gol. A primeira conclusão de perigo do Palmeiras aconteceu apenas aos 37 minutos com Flaco López.

Decepcionante, o Palmeiras foi novamente um time com pouca criatividade e repertório, viu o Fluminense ter uma atuação mais consistente no primeiro tempo e saiu no lucro com o empate sem gols.

Na volta do intervalo, Abel, a fim de dar maior mobilidade ao meio-campo alviverde, abriu mão de um volante e colocou Raphael Veiga na vaga de Aníbal Moreno. De fato, o Palmeiras apresentou uma melhora relativa. Ainda assim, o Fluminense era perigoso. Canobbio acertou a trave em chute cruzado de fora da área.

Vitor Roque e Flaco López ainda tentavam fazer o Palmeiras crescer na partida, mas havia muita complicação para armar os ataques. Abel tampouco foi ousado e preferiu o conservadorismo.

Nos minutos finais, o Palmeiras improvisou uma blitz, com muitas bolas aéreas em busca do gol da vitória. Mas de nada adiantou e o placar continuou no 0 a 0 até o apito final.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 X 0 FLUMINENSE

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Raphael Veiga) e Emi Martínez (Bruno Fuchs); Allan (Felipe Anderson) e Ramón Sosa (Facundo Torres); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos (Bernal) e Freytes (Fuentes); Martinelli, Nonato (Hércules) e Lima (Igor Rabello); Canobbio, Everaldo e Serna (Soteldo). Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein (RS).

CARTÕES AMARELOS - Vitor Roque, Murilo, Raphael Veiga, Bernal e Freytes.

PÚBLICO - 40.245 torcedores.

RENDA - R$ 2.986.721,80.