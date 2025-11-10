Palmeiras perde para Mirassol 'invencível' no Maião e vê Flamengo encostar na liderança

O Palmeiras perdeu para o Mirassol por 2 a 1 pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado faz com que o Flamengo encoste nos palmeirenses na liderança. Cada um tem 68 pontos, com vantagem alviverde pelo número de vitórias.

Com duas das quatro melhores equipes do campeonato em campo, a partida teve alto nível. Os dois times demonstraram ofensividade, e o duelo entre os técnicos foi um verdadeiro jogo de xadrez. Destaque ainda para o golaço de Vitor Roque, de bicicleta e com a chuteira rasgada.

Durante a Data Fifa, o Palmeiras encara o Santos, na Vila Belmiro, em jogo atrasado, sem o suspenso Andreas Pereira e os atletas convocados. A partida será no sábado, às 21h. O Mirassol também tem os santistas como próximo adversário, mas apenas após a pausa.

O time da casa não se apequenou diante do Palmeiras e fez jus à invencibilidade jogando em casa. Quem se atrasou perdeu de ver o placar ser aberto, com um minuto de partida.

Em uma roubada de bola na intermediária, o Mirassol abriu o jogo pela direita com Lucas Ramon. O lateral cruzou para Gabriel, que voltou a marcar após três meses, com chute cruzado entre as pernas de Carlos Miguel.

Mesmo quando o Palmeiras cresceu na partida, com avanço da marcação e até chegadas ao ataque, o Mirassol manteve a intensidade. O time da casa defendia-se e saía para o jogo tentando ampliar. Mas alguns erros de passes foram problemas.

O Palmeiras empatou após um escanteio, contando com a genialidade de Vitor Roque. Walter afastou a cobrança, mas a bola voltar para a área, e o camisa 9 acertou uma bicicleta perfeita para o fundo das redes.

O time da casa cobrou por uma falta no goleiro na dividida após o cruzamento que deu origem ao gol. Minutos antes, em lance semelhante, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza havia marcado falta em Carlos Miguel.

O empate pareceu "ligar" o Mirassol, que estava cometendo deslizes. O time reagiu com ofensividade. Aos 41 minutos, Carlos Miguel precisou operar um milagre para salvar cabeceio de Cristian.

O goleiro não conseguiu repetir o feito quando Reinaldo cobrou lateral diretamente na área, e João Victor subiu mais que todo mundo para recolocar o Mirassol em vantagem.

O Palmeiras voltou ao segundo tempo com a marcação encaixada. O time não deixava o adversário passar do meio de campo.

Um duelo particular se estabeleceu entre Abel e Guanaes. A cada substituição feita, a dinâmica de um se adaptava ao movimento do outro. O Palmeiras ficou mais ofensivo, com Veiga e Maurício, junto de Sosa, que já havia entrado no intervalo, Flaco e Roque.

Isso marcou o sufoco que os palmeirenses impuseram aos mandantes nos 10 minutos finais. Walter passou a fazer cera. E o Mirassol assumiu a postura de defender o resultado.

Abel insistiu com peso no ataque, com Bruno Rodrigues. Restavam apenas Maurício e Veiga no meio de campo do Palmeiras. Havia insistência em cruzamentos. Os defensores do Mirassol subiam para afastar todos.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 X 1 PALMEIRAS

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo (Neto Moura), Danielzinho e Gabriel (Shaylon); Alesson (Luiz Otávio), Negueba (Carlos Eduardo) e Cristian (Chico da Costa). Técnico: Rafael Guanaes.

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Khellven (Maurício), Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Aníbal Moreno (Raphael Veiga), Andreas Pereira (Bruno Rodrigues), Allan e Felipe Anderson (Ramón Sosa); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Gabriel, a um minuto, e Vitor Roque, aos 30, e João Victor, aos 47 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - José Aldo, João Victor e Walter (Mirassol); Andreas Pereira e Bruno Fuchs (Palmeiras).

PÚBLICO - 11.457 pessoas.

RENDA - R$ 1.207.940,00.