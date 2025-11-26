Palmeiras leva virada do Grêmio e chega ao 5º jogo sem vitória no Brasileirão

O início da partida parecia conspirar para recolocar o Palmeiras na luta pelo título após Facundo Torres abrir o placar. Mas do minuto final do primeiro tempo até o último apito, o Grêmio se impôs, virou a partida com gols de pênalti e conseguiu a vitória por 3 a 2, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A derrota em Porto Alegre faz o Palmeiras acumular cinco partidas sem vitória. O próximo compromisso é justamente a final da Libertadores, agendada para sábado, às 18h, em Lima.
No Brasileirão, o Palmeiras fica estacionado em 70 pontos e vê o Flamengo chegar a 75, restando seis pontos em disputa. Já o Grêmio se coloca na luta pelo oitavo lugar, que pode ir à Libertadores em caso de título do Cruzeiro ou do Fluminense na Copa do Brasil. A equipe tricolor tem 46 pontos e está na 10ª colocação.
O Palmeiras começou a partida com atitude mais propositiva. O time foi montado apostando na velocidade de seus atacantes. O Grêmio chegou ao setor ofensivo de forma mais esporádica, mas também levou perigo.
Os visitantes estavam melhores em campo e apresentando boa movimentação. Em jogada trabalhada pelo lado esquerdo, aos 24, Ramón Sosa cruzou na medida para Facundo Torres cabecear e colocar em vantagem o Palmeiras.
Com o placar adverso, o Grêmio partiu para o ataque. Algumas chances foram criadas e obrigaram Marcelo Lomba a fazer defesas. No fim do primeiro tempo, Marcos Rocha cobrou lateral em direção à grande área, a bola foi escorada e Amuzu bateu de primeira para empatar a partida, aos 48.
Na volta do intervalo, o Grêmio decidiu intensificar sua ida ao ataque e colocou Willian na vaga de Edenílson.
Aníbal Moreno novamente vestiu a carapuça de vilão da temporada. Em cruzamento para a área, o argentino cometeu a falta dentro da área. O VAR recomendou a revisão, e a arbitragem assinalou a penalidade máxima. Aos 16, o time de Porto Alegre passou à frente no placar em cobrança convertida por Carlos Vinícius, que havia sofrido o pênalti.
Aos 36, mais um pênalti para o Grêmio. Dessa vez, Giay cometeu a falta sobre Arthur dentro da área. O VAR orientou que Giay levasse vermelho pelo lance, mesmo com uma falta sem intensidade para tal. Willian bateu e fez o terceiro, aos 39.
No acréscimo, o Palmeiras descontou com Benedetti de cabeça, mas a reação parou por aí.
FICHA TÉCNICA
GRÊMIO 3 x 2 PALMEIRAS
GRÊMIO - Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi (Cuéllar), Arthur e Edenílson (Willian); Pavón (Alysson), Carlos Vinicius e Amuzu (Cristaldo). Técnico: Mano Menezes.
PALMEIRAS - Marcelo Lomba; Giay, Benedetti, Micael (Riquelme Fillipi) e Jefté; Moreno (Andreas Pereira), Emi Martínez, Felipe Anderson e Mauricio (Luighi); Facundo Torres (Allan) e Ramón Sosa (Bruno Rodrigues). Técnico: Abel Ferreira.
GOLS - Facundo Torres, aos 24, Amuzu, aos 48 minutos do 1º tempo; Carlos Vinícius, aos 16, Willian, aos 39, Benedetti, aos 47 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).
CARTÕES AMARELOS - Marlon, Carlos Vinícius, Amuzu, Luighi, Facundo Torres, Aníbal Moreno e Abel Ferreira.
CARTÃO VERMELHO - Giay.
PÚBLICO - 26.149 torcedores.
RENDA - R$ 1.314.249,00.
LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).