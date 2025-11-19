Palmeiras lança nova camisa e estreará uniforme nesta quarta contra o Vitória

O Palmeiras lançou nesta quarta-feira, 19, a nova camisa que será usada pela equipe no restante da temporada. O uniforme é composto pela camisa listrada em verde e branco, shorts branco e meiões verdes.

O manto faz uma homenagem aos torcedores do Palmeiras, enfatizando o vínculo com o clube. Uma das frases do técnico Abel Ferreira é utilizada como slogan: "Ser palmeirense é um estilo de vida".

"O Palmeiras e a PUMA revelam a nova camisa Avanti 2025, peça que traduz o sentimento do palmeirense em forma de estilo. Inspirada na paixão do torcedor, a novidade une um design clássico e linguagem contemporânea para celebrar um conceito que vai além das quatro linhas: o Palmeiras como um estilo de vida", disse o clube.

"Mais do que uma camisa, o novo modelo expressa o vínculo entre clube e torcedor, refletindo o espírito de quem carrega o Verdão no corpo e no coração", completa o Palmeiras.

O design da camisa aposta em um visual retrô, com gola polo. As mangas são mais amplas e compridas. Entre os detalhes está o sign off "uando surge o Alviverde", em referência ao hino do clube.

A camisa está disponível em versão única (do P ao 3GG) pelo valor de R$ 499,99. A venda é exclusiva para sócios-torcedores Avanti na PalmeirasStore.com e nas lojas físicas Palmeiras Store.