Palmeiras: Gómez é absolvido pelo STJD por fala contra Wilton Pereira Sampaio no Brasileirão

O zagueiro do Palmeiras Gustavo Goméz foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta segunda-feira, 24. O jogador foi denunciado após dizer que Wilton Pereira Sampaio, árbitro do jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, é "um dos mais soberbos do futebol mundial" e que ele "tem alguma coisa contra o sucesso do Palmeiras".

A ação contra o paraguaio foi movida com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê punição a quem "assumir conduta contrária à ética desportiva".

Apesar da denúncia, a absolvição do zagueiro foi unânime logo na 1ª Comissão Disciplinar. Sendo assim, Goméz está liberado para atuar pelo Palmeiras na reta final do Brasileirão.

"Não entendo que a postura dele venha ser considerada como algo a ser punido. Acho que passaria um pouco da conta. Entendo pela absolvição", explicou o auditor e relator do caso, Guilherme Martorelli.

Depois do caso ser divulgado, o paraguaio explicou que estava de "cabeça quente" e "insatisfeito" por Wilton não cumprimentá-lo após o apito final.

"Acabou o jogo, fui cumprimentar os árbitros e assistentes. O árbitro não estendeu a mão para mim. Logo depois, o jornalista me perguntou sobre a arbitragem. Fiquei triste que ele não estendeu a mão, foi uma reação após o jogo", reforçou o zagueiro no vídeo apresentado pela defesa.

No mesma ocasião, o lateral-esquerdo Piquerez foi advertido pela expulsão ao fim do mesmo jogo, já João Martins, um dos auxiliares do time alviverde, pegou um jogo de suspensão. Ambas as punições já foram cumpridas.