Palmeiras faz acordo no STJD e evita suspensão de Vitor Roque, que fará post contra homofobia

O Palmeiras ofereceu um acordo ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para evitar punição a Vitor Roque e o Tribunal aceitou.

O atacante corria risco de punição, mas não será mais julgado, já que o departamento jurídico do Palmeiras, liderado pelo advogado André Sica, conseguiu um acordo de transação disciplinar, que é uma alternativa prevista no CBJD.

O acordo foi feito entre Procuradoria e o Palmeiras. A transação ainda tem de ser homologada pelo presidente do STJD, o que é um rito formal. Assim, o atleta não será julgado e a suspensão foi trocada por uma multa de R$ 80 mil, além de uma postagem contra a homofobia a ser publicada no feed do perfil do Instagram de Vitor Roque.

O atacante havia sido denunciado por uma postagem considerada homofóbica nas redes sociais. Após vitória da sua equipe sobre o São Paulo por 3 a 2, Vitor Roque publicou, em um carrossel de 13 imagens, uma foto de um tigre (seu apelido é Tigrinho) com um veado na boca.

Essa publicação fez a procuradoria do STJD denunciá-lo com base no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre punição a quem praticar ato discriminatório.

O julgamento estava previsto para quarta-feira, na 2ª Comissão Disciplinar do STJD.

"Não vejo (motivo) para uma suspensão como muitos estão falando", afirmou o atacante em entrevista coletiva na semana passada. Ele está com a seleção brasileira em preparação para os amistosos com Senegal e Tunísia e vai desfalcar o Palmeiras no clássico deste sábado com o Santos.