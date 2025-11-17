Palmeiras e Flamengo têm rivais similares, mas desafios distintos na reta final de Brasileirão

A reta final do Brasileirão está à vista e torcedores de Palmeiras e Flamengo começam a fazer as contas. Um capítulo que pode ser decisivo aconteceu neste sábado (15), quando o time carioca tomou a ponta da tabela ao golear o Sport por 5 a 1 e ainda contar com uma derrota da equipe alviverde para o Santos, na Vila Belmiro.

Atualmente, o Flamengo está três pontos à frente do Palmeiras. Em caso de triunfo sobre o Santos, o time de Abel Ferreira teria empatado na pontuação, mas ficaria à frente pelo número de vitórias. O jogo na Vila pode ter sido determinante para quem se preocupa em fazer as contas visando o título do Brasileirão.

Segundo cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (Ufmg), o Flamengo disparou na probabilidade de ser campeão nacional. A equipe carioca tem 72% de chances de levantar o caneco. Para o Palmeiras, que jogou neste sábado (15) com, pelo menos, 10 desfalques, a derrota implicou numa queda considerável nas probabilidades. São 26,6% de chances para o time paulista ser campeão brasileiro.

O Estadão fez uma análise dos próximos compromissos das duas equipes nas 5 rodadas que restam para o fim do Brasileirão. É válido ressaltar que, no meio desse percurso, os dois oponentes ainda não medir forças pelo título da Libertadores, que acontece no Estádio Monumental de Lima, no Peru, no dia 29 deste mês.

Diferente do Flamengo, o Palmeiras tem uma incógnita no seu calendário. O compromisso com o Atlético-MG, pela 34ª rodada do Brasileirão, ainda tem data indefinida em razão da disputa da final da Copa Sul-Americana.

Atlético-MG x Palmeiras, que deveria ocorrer entre os dias 18 e 20 de novembro, precisou ser adiado. Isto porque, pela viagem dos mineiros a Assunção, a única data possível para a partida seria na terça-feira, 18, durante a Data Fifa. Entretanto, o clube alviverde enfrentou o Santos na pausa para as seleções, justamente neste sábado (15).

Com Vitor Roque convocado, a equipe alviverde perderia um de seus principais jogadores na temporada em dois jogos, caso o duelo com o Atlético-MG fosse marcado para o dia 18. Como solução, a CBF adiantou partidas dos finalistas da América do Sul para "solucionar" o problema no calendário.

Assim sendo, Atlético-MG x Palmeiras foi jogado para frente na tabela, para a data base de 3 de dezembro, ainda a ser confirmada posteriormente. Como reflexo dessas alterações, Red Bull Bragantino x Vitória, pela 34ª rodada, também precisou ser adiado e deverá ocorrer na data base da 37ª rodada do Brasileirão.

A lista de próximos confrontos de Palmeiras e Flamengo é bem parecida. Ambos vão encarar times de meio de tabela, como é o caso de Fluminense, Grêmio (para o Palmeiras), Ceará, Atlético-MG e Red Bull Bragantino (para o Flamengo).

A divergência, porém, reside no objetivo de dois oponentes em especial. O Palmeiras vai encarar o Vitória, que precisa desesperadamente pontuar para fugir da ameaça do rebaixamento. O time baiano foi prejudicado justamente pela derrota palmeirense para o Santos neste sábado (15), que fez o time da Vila subir para a 16ª colocação.

O Flamengo não tem vida mais fácil. Pelo contrário. Em contraste com o Palmeiras, a equipe de Filipe Luís vai encarar o Mirassol, que é a sensação do campeonato. Na primeira vez que disputa a elite do futebol nacional, o clube do interior de São Paulo tem feito grandes times como vítimas, ocupando a incontestável 4ª posição da tabela, e não apenas sonha, mas já considera uma classificação para a fase de grupos da Libertadores como uma realidade.

JOGOS RESTANTES DO PALMEIRAS:

19/11 - Vitória (em casa, rodada 37);

22/11 - Fluminense (em casa, rodada 35);

25/11 - Grêmio (fora, rodada 36);

29/11 - Flamengo (final da Libertadores, em Lima);

07/12 - Ceará (fora, rodada 38);

*A definir - Atlético-MG (fora, rodada 34).

JOGOS RESTANTES DO FLAMENGO:

19/11 - Fluminense (fora, rodada 34);

22/11 - Red Bull Bragantino (em casa, rodada 35);

25/11 - Atlético-MG (fora, rodada 36);

29/11 - Palmeiras (final da Libertadores, em Lima);

03/12 - Ceará (em casa, rodada 37);