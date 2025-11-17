Países Baixos goleiam Lituânia (4-0) e se classificam para Copa de 2026

Os Países Baixos garantiram uma vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (17), em Amsterdã, com uma vitória por 4 a 0 sobre a Lituânia.

Diante de 50 mil torcedores na Johan Cruijff Arena, Tijjani Reijnders (16'), Cody Gakpo (58', de pênalti), Xavi Simons (60') e Donyell Malen (62') marcaram na goleada que garantiu a classificação da 'Oranje' para o Mundial que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá (de 11 de junho a 19 de julho de 2026).

Vice-campeã em três edições do torneio (1974, 1978 e 2010), a seleção holandesa comandada pelo técnico Ronald Koeman disputará seu 12º Mundial após terminar em primeiro lugar no Grupo G, à frente da Polônia, que terá que disputar a repescagem em março para tentar a vaga na Copa.

Os poloneses venceram Malta por 3 a 2 na outra partida da chave. Para terminar em primeiro do grupo, a equipe do leste europeu precisava golear por uma grande diferença e torcer para que os holandeses perdessem.

--- Países já classificados para a Copa do Mundo de 2026:

Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3)

América do Sul: Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Paraguai, Colômbia (6)

Uefa: Inglaterra, França, Croácia, Portugal, Noruega, Alemanha, Países Baixos (7)

Ásia: Japão, Irã, Jordânia, Uzbequistão, Coreia do Sul, Austrália, Catar, Arábia Saudita (8)

Oceania: Nova Zelândia (1)

África: Marrocos, Tunísia, Argélia, Egito, Gana, Cabo Verde, Senegal, Costa do Marfim, África do Sul (9)