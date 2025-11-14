Países Baixos empatam na visita à Polônia (1-1) e praticamente se garantem na Copa

Os Países Baixos empataram em 1 a 1 com a Polônia nesta sexta-feira (14), em Varsóvia, praticamente garantindo uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

Dois minutos antes do intervalo, Jakub Kaminski havia dado esperança aos poloneses de ultrapassarem os holandeses para assumir a liderança do Grupo G, ao aproveitar um passe preciso de Robert Lewandowski e finalizar com precisão, sem chances para o goleiro Bart Verbruggen (43').

Mas logo no início do segundo tempo (47'), o atacante Memphis Depay, do Corinthians, deixou tudo igual. Foi o 55º gol dele pela seleção holandesa, ampliando seu recorde.

Com três pontos de vantagem e um saldo de gols significativamente superior (+13) ao do adversário desta sexta, os jogadores comandados pelo técnico Ronald Koeman podem se dar ao luxo até de perder por uma margem razoável na segunda-feira, em Amsterdã, para a lanterna Lituânia, equipe que a 'Oranje' derrotou por 3 a 2 em Vilnius, em setembro.

A Polônia, que já garantiu pelo menos o segundo lugar e uma vaga na repescagem, viajará para enfrentar a seleção de Malta precisando marcar o máximo de gols.