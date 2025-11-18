Otacílio Gonçalves, ex-técnico de Inter e Grêmio, morre aos 85 anos

Chapinha vivia em Porto Alegre com a esposa. Lívia Stumpf / Agencia RBS

Morreu nesta terça (18) o ex-técnico de futebol Otacílio Gonçalves, aos 85 anos, em Porto Alegre. O "Chapinha", como ficou conhecido, trabalhou por diversos clubes do futebol brasileiro, inclusive no Inter e no Grêmio, entre as décadas de 1970 e 2000.

Segundo apurado por Zero Hora, Otacílio morreu perto do meio-dia, em casa, no bairro Petrópolis. Estavam ele e a esposa, Maria do Carmo, 76 anos. O ex-técnico havia tomado o café da manhã e descansava quando teve um mal súbito. Sua saúde já vinha fragilizada e requeria alguns cuidados.

A família pretende esperar a chegada dos dois filhos que moram na Austrália, Paula, de 47 anos, e Otacílio Neto, 50. O caçula, Lucas Gonçalves, 44 anos, está vindo de Belo Horizonte. Lucas é auxiliar técnico fixo do Atlético-MG. Além dos três filhos e da mulher, Maria do Carmo, Otacílio deixa três netos.

Natural de Santa Maria, Gonçalves começou como auxiliar técnico do Inter. Ele integrou a comissão que conquistou os títulos nacionais de 1975, 1976 e 1979.

No ano de 1984, Chapinha assumiu o comando do Colorado. Foi campeão do Gauchão e do Torneio Heleno Nunes daquele ano, ficando no clube até o segundo semestre de 1985. No ano seguinte, voltou ao Inter e treinou o time até o mês de agosto.

Depois, o treinador teve passagens por outros clubes do Brasil. Em 1988, teve uma rápida passagem pelo Grêmio, mas foi campeão Estadual pelo Tricolor.

Na década de 1990, Chapinha trabalhou no Paraná, Palmeiras, Atlético-MG e no futebol japonês. Ele ainda teve uma pequena passagem pelo Inter em 1998 — foram apenas três jogos. Seu último trabalho foi no Paraná, em 2003.

Gonçalves ainda trabalhou como comentarista esportivo na Rádio Guaíba. Ele residia em Porto Alegre e deixa a esposa Maria do Carmo e três filhos.

