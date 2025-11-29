Oscar Piastri (McLaren) conquista pole do GP do Catar de F1

Horas depois de vencer a corrida sprint, o australiano Oscar Piastri (McLaren) garantiu a pole position para o Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1, neste sábado (29), à frente de seu companheiro de equipe, Lando Norris, atual líder do Mundial de pilotos.

O holandês Max Verstappen (Red Bull), que, assim como Piastri, ainda pode tirar o título de Norris, vai largar em terceiro.

Na classificação do campeonato, o britânico tem uma vantagem de 22 pontos sobre seu companheiro australiano na McLaren. A diferença é de 25 pontos em relação a Verstappen.

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) terminou a classificação em 14º. Ele vai largar em 19º, já que terá que cumprir a punição recebida por uma batida no GP de Las Vegas.

No domingo, uma vitória será suficiente para Norris garantir o título mundial.

"Será uma corrida difícil. Muito trabalho, mas incrivelmente divertida", disse ele.

Já o tetracampeão Verstappen precisa terminar à frente do britânico no circuito de Lusail para manter vivas suas chances de título, em uma corrida que, assim como a classificação, será realizada à noite.

No grid, o holandês será seguido pelos dois carros da Mercedes, com o britânico George Russell em 4º e o italiano Andrea Antonelli em 5º.

A terceira fila será 100% composta por 'estreantes', com o italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) e o francês Isack Hadjar (Racing Bulls), respectivamente em quinto e sexto, em sua primeira participação no GP do Catar ao volante de um carro de F1.

Os espanhóis Carlos Sainz (Williams) e Fernando Alonso (Aston Martin) largarão da sétima e oitava posições, respectivamente.