Oscar, do São Paulo, teve síncope vasovagal e segue internado

O meia Oscar sofreu uma síncope vasovagal, segundo informou o São Paulo em nova atualização do quadro de saúde do atleta na tarde desta quinta-feira. O diagnóstico veio após investigação médica no Einstein Hospital Israelita, onde o jogador está internado desde a última terça-feira, quando passou mal.

"O meio-campista Oscar segue internado no Einstein Hospital Israelita, onde deu entrada na tarde de terça-feira (11) após apresentar uma intercorrência com alterações cardiológicas durante exames realizados no SuperCT. Extensa investigação realizada no hospital confirmou o diagnóstico de síncope vasovagal. Oscar segue clinicamente bem e estável, internado em unidade cardiológica e nesta sexta-feira realizará estudo eletrofisiológico", escreveu o clube em nota oficial.

Síndrome vasovagal nada mais é que do que a causa mais comum de desmaios. Ela acontece quando o nervo vago reage de forma exagerada a um gatilho e resulta na queda inesperada da pressão arterial e dos batimentos cardíacos.

Oscar passou mal e chegou a desmaiar durante uma série de exames que já previam a temporada de 2026 do São Paulo. Segundo o clube, profissionais da equipe médica do hospital estavam presentes no local dos testes físicos. Em seguida, o jogador foi levado para a unidade de saúde.

Na última quarta-feira, o jogador usou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez após ser internado. Na mensagem, Oscar demonstrou otimismo na recuperação. "Muito obrigado pelas mensagens e orações. Vai ficar tudo bem, se Deus quiser", escreveu Oscar no Instagram.

Após o problema de saúde, Oscar, que possui contrato com o São Paulo até 2027, cogita a aposentadoria do futebol. Ao Estadão, o diretor de futebol do clube paulista, Carlos Belmonte, comentou sobre a situação do atleta. "Nesse momento, a única coisa que a gente pensa é que o Oscar esteja bem. A gente está nesse momento com uma única preocupação: que o Oscar fique bem. Depois, vamos ter outras preocupações", disse o dirigente depois do sorteio do Paulistão 2026 na terça.

"Se o Oscar estiver bem e apto a jogar, nós contamos com ele na temporada de 2026. Se o Oscar não estiver bem, não estiver apto jogar ou tomar uma decisão pessoal de não jogar mais, nós vamos apoiar a decisão. O Oscar é um menino que merece todo o nosso respeito, muitíssimo dedicado. Nós vamos aguardar. Se ele decidir parar, a gente apoia a decisão dele e vamos negociar a saída", completou Belmonte.