Os gols e melhores momentos da 31ª rodada do Brasileirão 2025; veja os vídeos

Bruno Rodrigues comemora seu primeiro gol pelo Palmeiras, marcado contra o Juventude. Cesar Greco/Palmeiras

Na 31ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras venceu fora de casa e se mantém na liderança, com 65 pontos. O vice-líder Flamengo também conquistou os três pontos. Cruzeiro e Mirassol fecham o G-4.

Entre os gaúchos, o Grêmio, fora de casa, perdeu para o Corinthians por 2 a 0. A equipe de Mano Menezes agora é a 11° colocada, com 39 pontos.

No Beira-Rio, o Inter empatou sem gols com o Atlético-MG. Mesmo com um a mais durante maior parte do jogo, o time de Ramón Díaz não conseguiu ser efetivo. O resultado mantém a equipe na 15ª posição no Brasileirão, cinco pontos acima do Vitória.

Confira os melhores momentos da 31° rodada

Santos 1x1 Fortaleza

Cruzeiro 3x1 Vitória

Mirassol 0x0 Botafogo

Flamengo 3x0 Sport

Corinthians 2x0 Grêmio

Bahia 2x1 Bragantino

Ceará 2x0 Fluminense

Internacional 0x0 Atlético-MG

Juventude 0x2 Palmeiras

Vasco 0X2 São Paulo