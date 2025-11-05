Os clubes emergentes que chamam a atenção da Europa; assista ao podcast

A temporada europeia já conta com algumas surpresas nas principais ligas. O novo episódio do Deu Liga falou sobre os clubes pequenos que estão chamando a atenção na Espanha, Inglaterra e Itália.
O programa também destacou a histórica campanha do Heart of Midlothian, na Escócia, e o título inédito do Mjällby, na Suécia.
Assista ao Deu Liga
