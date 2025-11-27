'Oportunidade incrível', diz Isack Hadjar, especulado na Red Bull

O piloto francês Isack Hadjar, considerado o favorito para ocupar o segundo assento da Red Bull ao lado de Max Verstappen em 2026 na Fórmula 1, disse nesta quinta-feira (27) à AFP que "aprender" ao lado do atual campeão do mundo seria uma "oportunidade incrível".

Quando perguntado sobre quem é o melhor piloto do grid, Hadjar, de 21 anos e que estreou na F1 nesta temporada com a Racing Bulls, não hesitou: "Max".

E ao ser questionado quanto à possibilidade de vencer o holandês, tetracampeão mundial, a resposta foi clara: "Não. Ele é melhor em todos os aspectos, dirige melhor, comete menos erros, também tem mais experiência".

Na Red Bull desde 2015, Verstappen conhece melhor do que ninguém a equipe. "Ele está em casa", lembra Hadjar antes do Grande Prêmio do Catar, que será disputado neste fim de semana.

Consciente da magnitude do desafio que pode ter pela frente, o jovem francês vê em uma possível convivência com o experiente holandês uma etapa determinante: "contra meus companheiros de equipe, sempre fui mais forte, mas ao lado dos melhores do mundo é uma oportunidade incrível para aprender".

Segundo as últimas informações, a Red Bull deve anunciar na semana que vem o nome do companheiro de equipe de Max Verstappen em 2026, uma vaga que, por enquanto, é ocupada pelo japonês Yuki Tsunoda.

Até lá, 'Mad Max', vice-líder do campeonato empatado com o australiano Oscar Piastri (McLaren), tentará alcançar o líder, o britânico Lando Norris (McLaren), que pode ser campeão no domingo.

Antes da penúltima etapa do Mundial, 24 pontos separam Norris de Verstappen e Piastri.