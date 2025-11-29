Ônibus do Palmeiras pega congestionamento e final da Libertadores terá atraso de 15 minutos

A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo vai começar com atraso de 15 minutos. O motivo é o atraso da delegação palmeirense para chegar ao Monumental de Lima, o palco da decisão continental pela segunda vez.

Atletas e comissão técnica do Palmeiras chegaram ao estádio às 14h50, 40 minutos atrasados em relação ao que constava na programação. O motivo foi o grande congestionamento no caminho até o Monumental. O estádio fica localizado no distrito de Ate, a 15 quilômetros de onde está hospedada a delegação palmeirense.