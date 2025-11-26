Olympiacos x Real Madrid: tudo sobre o jogo da quinta rodada da fase de liga da Champions League. Arte GZH

Olympiacos e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h, pela quinta rodada da Champions League. O jogo ocorre no Estádio Karaiskákis, em Atenas, na Grécia.

Escalações para Olympiacos x Real Madrid

Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola e Ortega; Hezze e Dani García; Gelson Martins, Chiquinho e Podence; El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen e Carreras; Camavinga, Valverde e Bellingham; Arda Güler, Vinícius Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

Arbitragem para Olympiacos x Real Madrid

Michael Oliver (ING) auxiliado por Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING). VAR: Andrew Dallas (ESC).

Onde assistir a Olympiacos x Real Madrid

A partida será transmitida ao vivo por TNT e HBO Max.

