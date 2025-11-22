Esportes

Precursoras
Notícia

Kichute nos pés e sonho na cabeça: o jogo que marcou a história do futebol feminino no RS

No Estádio Olímpico, em 1983, Esportivo e Rio Grande fizeram a preliminar de uma partida do Grêmio pelo Brasileirão. Neste sábado, a RBS TV apresenta especial sobre a partida

Heloíse Bordin

