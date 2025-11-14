"O grupo não usa celular": Ancelotti elogia bastidores da Seleção e fala sobre vida pessoal dos jogadores

A concorrida entrevista de Carlo Ancelotti antes de Brasil x Senegal, neste sábado (15), 13h (de Brasília), em Londres, teve explicação tática, dicas sobre a escalação, próximas convocações e assuntos relacionados a futebol.

Mas uma das melhores respostas foi sobre o comportamento dos convocados no período de concentração. Mesmo cheio de jovens e estrelas mundiais, o grupo não se deixa levar pelo deslumbramento, garantiu o treinador.

— Não preciso blindar o grupo. Confio muito no profissionalismo e na seriedade dos jogadores. Vejo um grupo que não usa muito o celular. Eles conversam ao vivo, têm companheirismo entre si. O celular fica fora do vestiário e do refeitório. Mas mesmo depois, eles conversam muito — contou Ancelotti.

"Bom ambiente"

O treinador afirmou estar satisfeito com os atletas, seus comportamentos e sua dedicação nas atividades. Segundo Ancelotti, todos disputam os espaços com lealdade e mantêm uma atmosfera favorável e positiva na Seleção.

— Estou encantado com os jogadores que estão aqui. Eles fazem, todos juntos, um bom ambiente da Seleção. É um ambiente muito limpo. E nesse ambiente limpo, é possível trabalhar no nível máximo — resumiu.

Treino da Seleção Brasileira no estádio do Arsenal. Rafael Diverio / Agência RBS

Time titular

Sobre a formação, o técnico praticamente confirmou Militão como lateral-direito no jogo contra a Tunísia. A ideia é fortalecer o sistema defensivo para poder dar liberdade ao quarteto atacante, que deve ser formado por Vini Jr., Rodrygo, Estêvão e Matheus Cunha.

Na opinião do treinador, jogar com uma dupla de volantes (Casemiro e Bruno Guimarães) é a ideal para os jogadores que estão convocados. Mas não descartou eventuais mudanças de sistema caso a partida exija:

— Vamos repetitr a ideia do jogo contra a Coreia. Todas as vezes que jogamos com doble pivot (dois volantes) as coisas funcionaram bem. Esse é o melhor sistema, na minha opinião, porque temos muita força na frente. Mas podemos mudar para um modelo menos ofensivo mas mais sólido defensivamente quando for o caso.

Provável escalação