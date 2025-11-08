Novorizontino e Remo ficam no empate e disputa por acesso segue indefinida na Série B

O tão esperado duelo entre Novorizontino e Remo, válido pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, acabou sem um vencedor. Com um a menos em campo desde os 16 minutos de jogo, quando Waguininho foi expulso, o time paulista, que já vinha em vantagem na hora da expulsão, não conseguiu segurar o embalado time paraense e o jogo acabou empatado, por 1 a 1.

Com o resultado, além de chegar ao seu quarto empate consecutivo na Série B, o Novorizontino foi a 57 pontos, um atrás do Goiás. Do outro lado, agora com 59, o Remo chegou a oito jogos de invencibilidade e subiu, ao menos de forma provisória, para o segundo lugar.

O duelo direto na briga pelo acesso começou agitado em Novo Horizonte. Jogando diante de sua torcida, o Novorizontino foi quem dominou as ações ofensivas nos minutos iniciais e quase abriu o placar aos sete, quando Lucca cruzou e Waguininho desviou, de carrinho, rente à trave.

No minuto seguinte, entretanto, o atacante conseguiu encontrar objetividade. Tavinho cruzou da esquerda, por baixo, Lucca furou e a bola sobrou limpa para Waguininho, que ampenas empurrou para o gol e abriu o marcador.

Entretanto, o camisa 30 do time paulista foi do céu ao inferno. Aos 13, o atacante deu uma entrada dura em Marcelinho, e apesar de pegar a bola antes, torceu o tornozelo do adversário. Após análise do VAR, ele foi expulso. Entretanto, o Remo não conseguiu aproveitar a superioridade numérica e o jogo foi para o intervalo sem mudança no placar.

Na volta para a segunda etapa, o jogo tomou novas proporções. Em lance confuso na área, o time paraense chegou ao empate. A bola desviou em Mayk após trombar com Dantas e foi contra a própria meta, deixando tudo igual no marcador: 1 a 1.

A resposta do time da casa, que mesmo com um a menos jogava com mais objetitivade, veio aos 20, quando Bruno José fez grande jogada cortando para o meio e parou em boa defesa de Marcelo Rangel. Logo em seguida, aos 22, foi a vez de Bruno José tabelar com Tavinho e cruzar para Robson mandar para o fundo do gol. Entretanto, o atacante estava em posição irregular e o segundo do Novorizontino foi anulado.

Do outro lado, o Remo cresceu em produção nos minutos finais e quase virou o placar aos 37, quando Sávio bateu falta com veneno e acertou a trave. Os paraenses ainda esboçaram uma pressão final, mas novamente parando na defesa muito bem postada do time da casa, não conseguiram anotar mais gols e o jogo acabou em 1 a 1.

Entrando em sua reta final, a Série B do Campeonato Brasileiro contará com suas últimas duas rodadas com todos os jogos sendo disputados de forma simultânea.

No sábado (15), às 16h, o Novorizontino terá mais um duelo direto na briga pelo acesso diante do Goiás, no Hailé Pinheiro. No mesmo horário, o Remo vai até à Ressacada para encarar o Avaí.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 1 REMO

NOVORIZONTINO - Jordi; Rodrigo Soares, César Martins, Dantas e Mayk; Luís Oyama, Fabio Matheus e Rômulo (Bruno José); Lucca (Robson), Waguininho e Tavinho (Léo Tocantins). Técnico: Enderson Moreira.

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho (Pedro Costa, depois Janderson), Klaus, Kayky Almeida e Jorge (Sávio); Pedro Castro, Nathan Camargo (João Pedro) e Panagiotis Tachtsidis (Nathan); Jáderson, Pedro Rocha e Nicolás Ferreira. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Waguininho, aos oito minutos do primeiro tempo. Mayk (contra), aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucca, Robson, Jordi e Luís Oyama (Novorizontino) e Nathan Camargo e Kayky Almeida (Remo).

CARTÃO VERMELHO - Waguininho (Novorizontino).

RENDA - R$ 59.410,00.

PÚBLICO - 3.722 torcedores.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).