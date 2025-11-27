Novo percurso, início mais cedo e mudança no nome: as novidades da Maratona de Porto Alegre 2026

Entre as mudanças, a principal novidade é a alteração do trajeto da prova Jonathan Heckler / Agencia RBS

A Olympikus e a organização da Maratona Internacional de Porto Alegre anunciaram, nesta quarta-feira (26), novidades para a 41ª edição do evento, que será realizado em 30 e 31 de maio de 2026. Com 15 mil corredores já inscritos, a expectativa é de chegar ao número recorde de 30 mil inscrições.

Entre as mudanças, a principal novidade é a alteração do trajeto da prova. O trecho da Zona Sul será diminuído e a maratona passará duas vezes pelo centro, na ida e na volta. O novo percurso será mais plano e rápido, atendendo a pedidos dos próprios participantes dos últimos anos, segundo o coordenador técnico do evento, Paulo Stone.

— A maratona vai ficar mais rápida, vai continuar passando em todos os pontos turísticos, vai continuar sendo uma maratona linda de se correr. Ainda vai correr muito na beira do rio, que é o nosso principal cartão postal de Porto Alegre, vai continuar passando na Rótula do Papa, dentro do Mercado Público, no estádio Beira-Rio — assegurou.

Largada e chegada continuam sendo no Barra Shopping Sul, assim como a Feira da Maratona. No entanto, as provas irão começar mais cedo: 6h30min no sábado e 6h no domingo.

Com as mudanças, a prova terá altimetria acumulada de 14 metros. "Um tapete", segundo o coordenador técnico. O mapa do novo trajeto estará disponível nos próximos dias no site oficial da maratona.

Nova nomenclatura

A partir da próxima edição, a Olympikus reforça sua presença no evento, que agora se chama Maratona Internacional de Porto Alegre Olympikus. A marca também anunciou premiações bônus para os corredores melhores colocados que completarem a prova com um tênis da marca.

A coordenação promete o maior valor em prêmios da história da maratona, passando de R$ 1 milhão. Além disso, os atletas podem ser bonificados pela Olympikus e pela quebra de recordes. As condições são válidas na modalidade masculina e feminina.

— Eu acho que é muito importante a gente ter essa premiação para atrair os melhores atletas do mundo para correr em Porto Alegre, para quebrar esse recorde, que é um grande sonho — diz Stone.

Programação da 41ª Maratona de Porto Alegre

Sábado - 30 de maio

Meia Maratona (feminino e masculino)

Rústica 5km e 10km (feminino e masculino)

Maratoninha Kids (feminino e masculino)

Domingo - 31 de maio

Cadeirante, deficiente visual e Especial (Maratona)

Maratona (masculino e feminino)

Modalidades

Maratona (42.195m);

Meia Maratona (21.097m);

Corridas Participativas (Rústicas 5km e 10km);

Corrida Infantil Individual

“Maratoninha” com distâncias e idades variadas, em caráter não competitivo (participativo):

3 a 4 anos: 50m

5 a 6 anos: 60m

7 a 8 anos: 80m

9 a 10 anos: 100m

11 a 12 anos: 200m

13 a 14 anos: 400m