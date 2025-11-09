Nottingham Forest volta a vencer na Premier League após quase 3 meses

O Nottingham Forest garantiu uma vitória em casa por 3 a 1 contra o Leeds United neste domingo (9), seu segundo triunfo na temporada da Premier League, quase três meses depois do primeiro.

O placar estava empatado até o intervalo (1 a 1), mas no segundo tempo o time da casa conquistou os três pontos com um gol de cabeça de Morgan Gibbs-White e um pênalti convertido por Elliott Anderson.

Grande surpresa da última temporada, o Forest ocupa a penúltima posição na tabela com 9 pontos, a um da zona de segurança, que atualmente é fechada pelo Burnley (17º).

Leeds e Fulham, ambos com 11 pontos, não podem se dar ao luxo de relaxar.

O Forest havia vencido apenas uma partida na liga inglesa: 3 a 1 contra o Brentford na rodada de abertura da temporada, em 17 de agosto, também em seu estádio, o City Ground.

Em seguida, o time sofreu uma sequência de seis derrotas e três empates, uma série que levou às demissões sucessivas dos treinadores Nuno Espírito Santo e Ange Postecoglou, e à nomeação de Sean Dyche em outubro.

A maior vitória do fim de semana na Inglaterra até o momento foi um sonoro 4 a 0 do Aston Villa de Unai Emery sobre o Bournemouth de Andoni Iraola, em um confronto entre técnicos bascos.

O meia argentino Emiliano Buendía abriu o placar para o Villa (7º colocado), que se aproxima da parte de cima da tabela com 18 pontos, mesma pontuação de seu adversário deste domingo.

Enquanto isso, o Newcastle (14º colocado), após a vitória na Liga dos Campeões contra o Athletic Bilbao, manteve sua irregularidade no campeonato inglês, perdendo por 3 a 1 para o Brentford (12º), numa partida em que o atacante brasileiro Igor Thiago marcou dois gols.

--- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Tottenham - Manchester United 2 - 2

West Ham - Burnley 3 - 2

Everton - Fulham 2 - 0

Sunderland - Arsenal 2 - 2

Chelsea - Wolverhampton 3 - 0

- Domingo:

Crystal Palace - Brighton 0 - 0

Nottingham - Leeds 3 - 1

Aston Villa - AFC Bournemouth 4 - 0

Brentford - Newcastle 3 - 1

Manchester City - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 26 11 8 2 1 20 5 15

2. Chelsea 20 11 6 2 3 21 11 10

3. Manchester City 19 10 6 1 3 20 8 12

4. Sunderland 19 11 5 4 2 14 10 4

5. Tottenham 18 11 5 3 3 19 10 9

6. Liverpool 18 10 6 0 4 18 14 4

7. Aston Villa 18 11 5 3 3 13 10 3

8. Manchester United 18 11 5 3 3 19 18 1

9. AFC Bournemouth 18 11 5 3 3 17 18 -1

10. Crystal Palace 17 11 4 5 2 14 9 5

11. Brighton 16 11 4 4 3 17 15 2

12. Brentford 16 11 5 1 5 17 17 0

13. Everton 15 11 4 3 4 12 13 -1

14. Newcastle 12 11 3 3 5 11 14 -3

15. Fulham 11 11 3 2 6 12 16 -4

16. Leeds 11 11 3 2 6 10 20 -10

17. Burnley 10 11 3 1 7 14 22 -8

18. West Ham 10 11 3 1 7 13 23 -10

19. Nottingham 9 11 2 3 6 10 20 -10

20. Wolverhampton 2 11 0 2 9 7 25 -18

