Noruega goleia (4-1), vai à Copa do Mundo e manda Itália para repescagem

A Noruega garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 neste domingo (16), ao golear a Itália por 4 a 1, em Milão, com mais dois gols do artilheiro Erling Haaland.

Com este resultado, a seleção italiana, que ficou de fora das duas últimas Copas, terá que disputar a repescagem.

Os noruegueses, que não vão Mundial desde 1998, terminaram na liderança do Grupo I das Eliminatória europeias com 24 pontos, seis a mais que a 'Azzurra'.

Francesco Pio Esposito abriu o placar para os italianos aos 11 minutos e fez a torcida sonhar em San Siro.

Os donos da casa foram para o intervalo na frente, mas Antonio Nusa empatou no início do segundo tempo (63'), até que Haaland mostrou sua versão mais letal.

Em apenas dois minutos, o atacante do Manchester City balançou as redes duas vezes (78' e 80') e jogou um balde de água fria nos tetracampeões mundiais.

Nos acréscimos, Jorgen Strand Larsen (90'+3) fez mais um e selou a goleada da Noruega.

-- Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 - Grupo I:

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Noruega 24 8 8 0 0 37 5 32

2. Itália 18 8 6 0 2 21 12 9

3. Israel 12 8 4 0 4 19 20 -1

4. Estônia 4 8 1 1 6 8 21 -13

5. Moldávia 1 8 0 1 7 5 32 -27