Noruega acorda no 2º tempo, goleia a Estônia e mantém 100% de aproveitamento nas Eliminatórias

Com um início de segundo tempo eletrizante, a Noruega liquidou a Estônia sem fazer muita força nesta quinta-feira, no Ullevaal Stadium, em Oslo. Com dois gols de Haaland e dois de Sorloth, os anfitriões venceram o confronto por 4 a 1 e mantiveram o seu aproveitamento de 100% no Grupo I das Eliminatórias da Europa.

Este foi o sétimo triunfo dos noruegueses em sete partidas. Contabilizando 21 pontos, a equipe do centroavante Haaland lidera de forma isolada a sua chave no torneio e está muito próxima da vaga da Copa do Mundo de 2026.

A expectativa nesta quinta-feira era de uma chuva de gols já no primeiro tempo, mas o eficiente esquema defensivo da Estônia e a apatia do setor ofensivo dos anfitriões contribuíram para o 0 a 0 ao fim dos primeiros 45 minutos.

Na volta do intervalo, porém, tudo mudou. E foi somente usando a cabeça que o time da casa chegou facilmente aos 3 a 0. Aos quatro minutos Sörloth aproveitou cruzamento de Berge e abriu a contagem. Praticamente na sequência, Ryerson fez um belo lançamento para o camisa sete mergulhar e fazer o seu segundo gol no confronto.

Completamente perdida, a Estônia levou o terceiro com apenas dez minutos de partida. Ryerson foi o autor de mais um belo levantamento. Esperto, Haaland conseguiu se desmarcar para aumentar a vantagem dos noruegueses com bonita cabeçada: 3 a 0.

A volúpia ofensiva da Noruega continuou em alta e o quarto gol veio aos 16. Wolfe fez o desvio de cabeça na área da Estônia e a bola encontrou o pé de Haaland, que anotou o seu segundo gol na partida e transformou a vitória em goleada. A Estônia descontou dois minutos depois com Saarmal, que explorou o contra-ataque e descontou para os visitantes.

Com a partida definida, o time mandante administrou o jogo, tocou a bola para fazer o tempo passar e sacramentou o triunfo fazendo a festa de seus torcedores.