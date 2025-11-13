Nigéria vence Gabão na prorrogação (4-1) e vai à final da repescagem africana para Copa de 2026

Com dois gols do astro Victor Osimhen na prorrogação, a Nigéria venceu o Gabão por 4 a 1 nesta quinta-feira (13), em Rabat, no Marrocos, pela semifinal da repescagem africana para a Copa do Mundo de 2026.

Osimhen desperdiçou uma grande chance de dar a vitória aos nigerianos no final do tempo regulamentar, chutando para fora quando estava cara a cara com o goleiro Loyce Mbaba.

Mas o melhor jogador africano de 2023 se redimiu aos 102 minutos, chutando cruzado, sem chances para Mbaba, após um passe de Benjamin Fredrick.

Ele marcou novamente aos 110 minutos, dominando um passe longo e, mais uma vez, superando o goleiro com um chute no canto.

Depois de sofrer o gol de empate aos 89 minutos do tempo regulamentar, a Nigéria voltou a ficar na frente quando o reserva Chidera Ejuke marcou seu primeiro tento com a camisa dos 'Super Eagles', aos 97 minutos.

Akor Adams havia colocado a Nigéria em vantagem aos 78 minutos e Mario Lemina empatou aos 89 minutos na capital marroquina.