NFL: Marshawn Kneeland, jogador do Dallas Cowboys, morre aos 24 anos

Marshawn Kneeland jogava sua segunda temporada pelo Dallas Cowboys. GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Jogador de futebol americano, Marshawn Kneeland morreu na última quarta-feira (5), aos 25 anos. O atleta defendia o Dallas Cowboys na NFL. A causa da morte não foi divulgada.

Nas redes sociais, a franquia lamentou a morte e desejou força aos familiares:

"É com extrema tristeza que o Dallas Cowboys comunica o falecimento trágico de Marshawn Kneeland nesta manhã. Marshawn era um companheiro de equipe querido e um membro valioso de nossa organização. Nossos pensamentos e orações estão com sua namorada Catalina e sua família".