NFL hoje: onde assistir a Eagles x Bears e horário do jogo desta sexta-feira

Eagles recebe o Bears na Philadelphia. STACY REVERE / Getty Images via AFP

Em meio ao feriado de Thanksgiving, nos Estados Unidos, a NFL segue a todo vapor. Nesta sexta-feira (28), é a vez dos atuais campões da liga de futebol americano entrarem em campo.

O Eagles recebe, na Philadelphia, o Chicago Bears, a partir das 17h, pela Conferência Nacional. Confira como acompanhar ao jogo abaixo.

Rodada de Thanksgiving da NFL

Philadelphia Eagles x Chicago Bears

Quando? Sexta-feira (28), às 17h

Onde assistir? Prime Video e DAZN Game Pass

Jogos da Semana 13 da NFL

Assista ao PrimeCast

O PrimeCast tem episódio inédito sobre a NFL e a NBA toda semana. O podcast pode ser acessado pelas principais plataformas de áudio, além do site e aplicativo de GZH .