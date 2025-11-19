NFL: Bears, Packers e Lions fazem disputa acirrada pela NFC Norte; assista ao podcast

Lions e Bears se enfrentaram na Semana 2. Jeff Nguyen / Detroit Lions

A NFC Norte protagoniza uma das disputas mais acirradas da NFL em 2025.

Chicago Bears, Detroit Lions e Green Bay Packers já lideraram a divisão em determinado momento da temporada. Os três chegam na reta final com chance de título divisional. Mas, quem terá mais fôlego?

O novo episódio do PrimeCast analisa as disputas das próximas rodadas e quem ainda briga pelos playoffs.

Assista ao PrimeCast:

