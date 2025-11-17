Neymar pai compra marca "Pelé" e negociará licenciamentos com o Santos

Nome e imagem do Rei do Futebol devem ser mais associados ao clube. Santos Futebol Clube / Divulgação

A NR Sports, empresa dos pais de Neymar, comprou a marca Pelé e é a nova detentora dos direitos comerciais associados ao Rei do Futebol, que faleceu em dezembro de 2022.

O valor da negociação com a Sport 10, antiga controladora na marca, gira em torno dos 18 milhões de dólares (R$ 95 milhões). A previsão é de que o acordo seja oficialmente anunciado ainda este mês, em que se comemora o 56º aniversário do milésimo gol de Pelé.

O gerenciamento da marca pela Sport 10 envolvia, principalmente, aparições do próprio Pelé em vida. Agora, a NR Sports deve envolver mais o Santos na utilização da marca para manter a lembrança e o legado do Rei do Futebol vivos.