Neymar Pai anuncia compra da marca Pelé e Santos vai explorar imagem comercialmente

A NR Sports, empresa de Neymar Pai que faz a gestão de imagem do filho, anunciou nesta terça-feira, a compra da marca Pelé, até então gerida pela agência americana Sport 10. O anúncio foi feito em um evento fechado no Museu Pelé, em Santos, com a presença de ídolos como Renato, Ricardo Oliveira e Pepe. Ao discursar, o empresário estava ao lado de Flávia Arantes, filha do Rei.

O evento também contou com a presença do presidente santista Marcelo Teixeira, que celebrou o caminho aberto para explorar a imagem do maior jogador da história do Brasil. Enquanto os direitos estiveram sob o domínio dos americanos, o clube não conseguiu um acordo para usá-los.

"É uma noite histórica, um momento inesquecível para todas as gerações. Cumprimentar a visão do Neymar e todo seu estafe, de trazer essa marca de volta para o Brasil", afirmou o mandatário. "Vamos poder explorar de forma comercial, alavancar receitas para que as duas marcas, Rei Pelé e Príncipe, continuam sempre ligados", disse, referindo-se a Neymar Jr.

A campanha de lançamento da aquisição tratou a compra como uma "repatriação", termo utilizado no vídeo promocional exibido aos presentes e também durante o discurso de Neymar Pai. "Rejuvenescer a marca" foi outra frase bastante repetida pelo empresário.

"E não vai ficar só no Pelé, vamos proteger o Santos e suas lendas. Vamos fazer o possível para que nossas lendas sejam homenageadas e apoiadas", afirmou. "É o começo de um trabalho, é um trabalho desafiador e motivacional. A gente está tremendo porque está querendo fazer muita coisa acontecer."

Os direitos de imagem do Rei do Futebol foram vendidos pela primeira vez em 2005, à agência brasileira Prime. Antes disso, por muitos anos, o craque confiava ao seu assessor José Fornos, mais conhecido como Pepito, a responsabilidade de fechar contratos publicitários. Em 2012, os direitos da marca foram repassados pela Prime à Sport 10, comandada pelo britânico Paul Kemsley, ex-dirigente do Tottenham.

O empresário também liderou, em 2010, a refundação do New York Cosmos, equipe americana na qual Pelé jogou e que encerrou as atividades em 1985. A iniciativa, contudo, não deu certo, e o clube fechou as portas de novo, em 2021. Um novo projeto, sem Kemsley, está fazendo uma terceira tentativa.

Depois que Pelé morreu, em 2022, houve movimentação da família para tentar comprar a marca. Quando o mausoléu do Rei foi aberto ao público, em maio de 2023, Edinho, seu filho mais conhecido, chegou a dizer que estava estudando uma forma de adquirir os direitos. Ele não esteve no evento desta terça-feira.

"Na verdade, hoje eu busco reunir investidores para estar a frente de novo da marca Pelé. É uma coisa até simples em termos de conceito, mas é um desafio porque há valores altos. Esse é o meu desafio, o meu sonho em poder realmente representá-lo em todos os sentidos, não somente como familiar, mas profissionalmente também", disse na ocasião.