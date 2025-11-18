Neymar merece ir à Copa? Ronaldo, Romário e Ronaldinho não foram aos 33 anos e com mais futebol

A sete meses da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti tem respondido muito sobre sua lista final para o Mundial, a ser anunciada em maio do ano que vem, e mais ainda se Neymar estará ou não entre os convocados da seleção brasileira que tentará o hexa no Canadá, Estados Unidos e México.

O treinador italiano tem repetido que precisa "de atletas top fisicamente" e que só chamará o astro do Santos caso ele esteja na sua melhor condição física possível.

"O Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Agora ele tem seis meses para chegar na lista final. Nós só temos que observar ele e outros jogadores para não cometer erros na lista definitiva", afirmou Ancelotti em sua última declaração sobre a chance de Neymar jogar a Copa.

Aos 33 anos, o maior artilheiro do Brasil na história (de acordo com a contagem da Fifa) não veste a camisa da seleção brasileira há mais de dois anos, desde outubro de 2023.

Neymar passou 48 dias sem jogar devido a uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Voltou a defender o Santos no início deste mês no empate com o Fortaleza, contra o qual jogou 23 minutos. Depois, esteve em campo 85 minutos na derrota para o Flamengo e atuou todo o tempo no clássico com o Palmeiras, vencido por 1 a 0.

"Felizmente ele se recuperou da lesão que teve. Agora tem seis meses para jogar. O Brasileiro para em 7 de dezembro, depois pode tirar férias, mas depois terá novamente o Brasileiro para mostrar sua qualidade e, obviamente, sua condição física", afirmou Carlo Ancelotti sobre Neymar

Ele não fez gols nem deu assistências desde que se recuperou de sua terceira lesão no ano. E seus números na temporada são discretos: seis gols e três assistências em 24 jogos.

Comparado a alguns dos maiores jogadores da história da seleção na época em que tinham 33 anos, a idade de Neymar hoje, o desempenho é desanimador para alguém que é há 15 anos o jogador mais talentoso do País.

Romário, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho ainda eram protagonistas quando tinham 33 anos. Mesmo assim, não foram convocados para nenhuma Copa do Mundo com essa idade ou anos depois.

Em 1999, Romário, aos 33, defendia o Flamengo e fez 46 gols em 54 partidas. Foi campeão da Copa Mercosul. No ano seguinte, voltou ao Vasco e seus números foram ainda mais impressionantes: 72 gols em 66 jogos e o título do Brasileirão de 2000, torneio em que foi o goleador e o mais importante protagonista. Mesmo assim, não foi à Copa de 2002 por uma série de atitudes que, no entender de Felipão, não fariam bem ao grupo que seria pentacampeão.

Em 2009, Ronaldo Fenômeno decidiu retornar ao Brasil para encerrar sua carreira. Aos 33 anos, estava acima do peso, mas ainda sobrava. O nível técnico era tão superior ao dos adversários que o sobrepeso não o impediu de fazer 23 gols em 38 duelos e conduzir o Corinthians ao título da Copa do Brasil. Seu ciclo em Copas estava encerrado. Dunga não o levou para o Mundial de 2010.

Em 2013, Ronaldinho Gaúcho levou o Atlético Mineiro ao título mais importante da história do time mineiro: a Libertadores. O meia foi o líder técnico daquela equipe e terminou a temporada com 17 gols e 14 assistências em 38 jogos. Felipão não o convocou para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Quem também tem 33 anos, mas está em boas condições físicas e retornou à seleção é Casemiro. O experiente volante, um dos líderes do grupo comandado por Ancelotti, acredita que Neymar segue sendo indispensável à seleção.

"A gente não pode dispensar se esse cara está bem. Se esse cara está bem fisicamente, mentalmente, esse cara é o melhor disparado. Eu sou um grande fã dele como jogador", disse o meia do Manchester United em entrevista ao GE.