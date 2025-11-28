Neymar é relacionado pelo Santos para jogo decisiva com o Sport na luta contra o rebaixamento

O Santos divulgou na tarde desta sexta-feira, 28, os jogadores relacionados para o confronto contra o Sport, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Neymar, que era dúvida. está na lista.

O jogo ocorre às 21h30 (de Brasília) em um clima de alta tensão pela situação delicada do clube paulista na competição. Um triunfo é fundamental para o Santos na luta contra o rebaixamento para a Série B do Brasileirão.

O time santista está na zona da degola, na décima sétima posição, com 38 pontos. O Vitória é o primeiro clube fora do Z-4, no décimo sexto posto, com 39 pontos. A equipe baiana joga no sábado, 29, contra o Mirassol, no Barradão.

Na última rodada, no empate em 1 a 1 com o Inter, no Beira-Rio, Neymar desfalcou o Santos. O atleta ficou fora da partida por causa de dores no joelho esquerdo.