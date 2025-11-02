Neymar cumpre promessa e volta a doceria em Santos após dar R$ 100 adiantados

Promessa feita, promessa cumprida. Dois dias depois de surpreender funcionárias de uma doceria em Santos ao parar o carro, entregar R$ 100 e garantir que voltaria para pegar os doces, Neymar reapareceu no local neste sábado para buscar a sacola preparada pelas atendentes.

O atacante não desceu do veículo, mas conversou rapidamente com a responsável pelo estabelecimento, que aguardava na calçada para entregar os produtos. "Eu vou te atropelar", disse o camisa 10 do Santos, em tom de brincadeira, antes de agradecer e deixar o local.

Tudo começou na quarta-feira (29), quando o Neymar passou em frente à doceria, entregou o dinheiro pelas mãos da proprietária e prometeu voltar. A loja, que registrou o momento nas redes sociais, está localizada na Rua Heitor Penteado, no bairro Marapé, que fica nas proximidades do Morro Santa Terezinha, onde o jogador comprou mansões para morar com a família em Santos.