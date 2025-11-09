Neymar chama juiz de duelo com Flamengo de arrogante: 'Tomei amarelo porque ele me ameaçou'

Neymar voltou a ser titular pelo Santos em duelo contra o Flamengo, no Maracanã, neste domingo, e já ficou descontente com a arbitragem. Ao sair para o intervalo, com placar parcial de 1 a 0 para os flamenguistas, o astro santista reclamou da arbitragem.

"O árbitro é muito ruim. Com todo respeito, além de ser ruim, é arrogante. Todas as vezes que vamos ao vestiário, falam que isso aqui (mostra a braçadeira de capitão) é o único que pode falar com o árbitro. Você vai falar, e ele te dá as costas e sai correndo. Vai, e ele te ameaça", relatou.

Segundo o camisa 10 do Santos, Savio Pereira Sampaio (DF) não permite que os jogadores falem com eles, mesmo os capitães, que têm essa atribuição. "Eu tomei amarelo porque ele me ameaçou. Ele falou: Se você chegar perto de mim, eu te dou amarelo. Eu não posso falar com você?. Porque eu achei que foi falta no Brazão (no lance anterior ao gol do Flamengo)", desabafou.

A reclamação de Neymar ainda reiterou que a arbitragem tem sido problema recorrente no Brasil. "São erros que vêm acontecendo, tem de rever. Mas a arrogância do árbitro de hoje, que eu nem sei o nome, é horrível", concluiu.