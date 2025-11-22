Newcastle x Manchester City pela Premier League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Newcastle e Manchester City se enfrentam neste sábado (22), às 14h30min, pela 12ª rodada da Premier League. O jogo ocorre no St. James Park, na Inglaterra.
Escalações para Newcastle x Manchester City
Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Botman e Hall; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Murphy, Barnes e Woltemade. Técnico: Eddie Howe.
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Reijnders e Bernardo Silva; Foden, Doku e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
Arbitragem para Newcastle x Manchester City
Samuel Barrott auxiliado por Timothy Wood e Nick Greenhalgh. VAR: Craig Pawson.
Onde assistir a Newcastle x Manchester City
A partida será transmitida ao vivo pela Disney+.