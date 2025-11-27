Newcastle diz que polícia francesa agrediu seus torcedores após jogo com Olympique na Champions

O Newcastle afirmou, nesta quinta-feira, que a polícia francesa "agrediu indiscriminadamente" vários de seus torcedores após o jogo em que o time inglês acabou derrotado pelo Olympique de Marselha pelo placar de 2 a 1, em partida válida pela Champions League.

Diante dos fatos, o clube inglês apresentou uma queixa formal à Uefa, à polícia francesa e também ao Olympique de Marselha. Os dirigentes descreveram o episódio como "tratamento inaceitável".

Além da nota de repúdio aos atos violentos, o clube pediu à entidade que comanda o futebol na Europa e também ao rival francês que investiguem o ocorrido para punir os culpados. O Newcastle noticiou ainda que está em contato com a polícia britânica para coletar provas do incidente.

"A segurança e o bem-estar dos torcedores devem ser sempre de suma importância, e condenamos veementemente o tratamento dado aos nossos torcedores pela polícia durante este incidente", declarou o clube.

Após o jogo, os torcedores visitantes foram obrigados a esperar no estádio por até uma hora após o apito final. Liberados em grupos de 500 pessoas na saída do estádio, eles receberam escolta até a estação de metrô.