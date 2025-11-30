Napoli vence a Roma, com gol de David Neres, e encosta no Milan no topo do Italiano

A Roma iniciou a 13ª rodada no topo do Campeonato Italiano, mas encerra o domingo apenas na quarta colocação. A queda foi provocada pela derrota, em casa, diante do Napoli por 1 a 0, gol do brasileiro David Neres, combinada com os triunfos de Milan e Inter de Milão. Agora Milan e Napoli têm 28 pontos, e Inter e Roma, 27. Os times de Milão levam vantagem no saldo de gols.

O jogo deste domingo, no Estado Olímpico de Roma, começou com o Napoli impondo seu ritmo pelas laterais contra o time da casa. David Neres aparecia bem, com assistências desperdiçadas por seus companheiros. A Roma sofria com a força dos atacantes do Napoli, que se movimentavam constantemente, e não conseguia armar contra-ataques.

A melhor atuação dos visitantes deu resultado aos 37 minutos do primeiro tempo, quando o Napoli executou um contra-ataque perfeito. Hojlund tabelou com David Neres pela lateral, e o brasileiro tocou a bola por cima na saída do goleiro Svilar.

A Roma voltou para o segundo tempo com El Aynaoui e Dybala e buscou ao menos o empate contra os atuais campeões para se consolidar como postulante ao título. Os mandantes tiveram mais posse de bola, finalizaram mais, mas foram incapazes de marcar e amargaram uma derrota após duas vitórias seguidas que o levaram à liderança do campeonato.

Na próxima rodada do Italiano, o Napoli recebe a Juventus e a Roma visita o Cagliari, ambos no domingo. Antes, porém, o Napoli enfrenta, na quarta-feira, o Cagliari no estádio Diego Armando Maradona pelas oitavas de final da Copa da Itália.

Confira os resultados dos jogos deste domingo no Italiano:

Lecce 2 x 1 Torino

Pisa 0 x 2 Inter de Milão