Napoli perde na visita ao Bologna (2-0) e cede liderança ao Milan

O Napoli, que começou a 11ª rodada da Serie A como líder isolado, perdeu por 2 a 0 para o Bologna, cedendo a liderança para o Milan, que havia empatado em 2 a 2 com o Parma no sábado.

O time comandado pelo técnico Antonio Conte, provisoriamente relegado à segunda colocação, está empatado com o Milan com 22 pontos (mas com um saldo de gols inferior) e pode até cair para a quarta posição neste domingo, caso a Inter (3ª, 21 pontos) e a Roma (4ª, 21 pontos) vençam seus respectivos jogos contra Lazio e Udinese.

Após um primeiro tempo sem muitas chances, o Napoli sofreu o primeiro gol aos cinco minutos da segunda etapa, com um chute preciso do holandês Thijs Dallinga (50'), que aproveitou um ótimo cruzamento da esquerda de Nicolo Cambiaghi.

Quinze minutos depois, o perigo veio do outro lado: um cruzamento do sueco Emil Holm e uma cabeçada certeira no ângulo do colombiano John Lucumí (66').

Nos demais jogos deste domingo, a Fiorentina permaneceu na lanterna após mais um fim de semana sem vitórias. A 'Viola', que ainda não venceu nenhuma partida no campeonato italiano nesta temporada, empatou em 2 a 2 com o Genoa num duelo direto contra o rebaixamento.

Menos grave, mas também preocupante, é a situação da Atalanta (13ª, 13 pontos). A 'Dea' sofreu uma derrota por 3 a 0 em casa para o Sasuolo (8º, 16 pontos) e agora acumula sete jogos sem vencer no campeonato (duas derrotas e cinco empates).

--- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Pisa - Cremonese 1 - 0

- Sábado:

Lecce - Hellas Verona 0 - 0

Como - Cagliari 0 - 0

Juventus - Torino 0 - 0

Parma - Milan 2 - 2

- Domingo:

Atalanta - Sassuolo 0 - 3

Bologna - Napoli 2 - 0

Genoa - Fiorentina 2 - 2

Roma - Udinese

(16h45) Inter - Lazio

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 22 11 6 4 1 17 9 8

2. Napoli 22 11 7 1 3 16 10 6

3. Inter 21 10 7 0 3 24 12 12

4. Roma 21 10 7 0 3 10 5 5

5. Bologna 21 11 6 3 2 18 8 10

6. Juventus 19 11 5 4 2 14 10 4

7. Como 18 11 4 6 1 12 6 6

8. Sassuolo 16 11 5 1 5 14 12 2

9. Lazio 15 10 4 3 3 13 7 6

10. Udinese 15 10 4 3 3 12 15 -3

11. Cremonese 14 11 3 5 3 12 13 -1

12. Torino 14 11 3 5 3 10 16 -6

13. Atalanta 13 11 2 7 2 13 11 2

14. Cagliari 10 11 2 4 5 9 14 -5

15. Lecce 10 11 2 4 5 8 14 -6

16. Pisa 9 11 1 6 4 8 14 -6

17. Parma 8 11 1 5 5 7 14 -7

18. Genoa 7 11 1 4 6 8 16 -8

19. Hellas Verona 6 11 0 6 5 6 16 -10

20. Fiorentina 5 11 0 5 6 9 18 -9

./bds/bur-dam/iga/aam