'Não estou nem perto de sentar na mesa com o Big 3 do tênis', diz Carlos Alcaraz

Em um dos melhores momentos da sua carreira, o tenista Carlos Alcaraz adotou um discurso de humildade ao finalizar a temporada do tênis como líder do ranking mundial. O espanhol tem dominado a modalidade ao lado do italiano Jannik Sinner.

Alcaraz e Sinner conquistaram os últimos oito grandes títulos em disputa. Ainda assim, o espanhol não se coloca na mesma prateleira do "Big 3" do tênis, formado por Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Seguindo a linha do seu discurso, ele não classificou o atual período como "uma nova era" da modalidade.

"Bem, Djokovic segue jogando. Vão passando os anos, mas Djokovic continua, é o quarto do mundo e fez semifinais em todos os Grand Slams. Tem o nível e motivação, porque o físico lhe permite seguir competindo e estar no seu máximo. É verdade que, nos últimos anos, tanto Jannik (Sinner) como eu estamos mais (no topo), junto a outros. Mas de cabeça nós dois. Pode ser que vamos passando a outra geração", disse Alcaraz, em entrevista ao jornal Marca. "Não estou nem perto de sentar na mesa do 'Big 3'. Estou longe disso", complementou o espanhol.

Com apenas 22 anos de idade, Alcaraz já ganhou na carreira 24 títulos, incluindo seis troféus de Grand Slam (brilhou duas vezes na final do US Open, venceu duas vezes em Wimbledon e completou seu cartel torneio de primeira linha com mais duas conquistas em Roland Garros).

O espanhol foi questionado sobre o futuro e se pensa em jogar tênis até próximo dos 38 anos de idade, como fizeram Novak Djokovic e Rafael Nadal.