Nacional vence Peñarol na final e é campeão uruguaio de 2025

Com um gol na prorrogação do nigeriano Christian Ebere, o Nacional derrotou seu arquirrival Peñarol por 1 a 0 neste domingo (30) e conquistou o Campeonato Uruguaio de 2025.

Em uma final de dois jogos que parou a torcida uruguaia, o Nacional comemorou em casa, no Gran Parque Central, com o gol de Ebere, após um drible e um chute rasteiro de pé direito, a cinco minutos do fim da prorrogação, que foi disputada após um empate sem gols no tempo regulamentar.

"Estou muito feliz, muito satisfeito (...). Somos campeões uruguaios. É a minha grande revanche, eu tinha que dar (o título) para o Nacional", disse Ebere ao comemorar a vitória.

Disputado sob chuva, o jogo de volta da final teve 90 minutos insossos, sem gols e com poucas chances criadas.

Os melhores momentos aconteceram na prorrogação, com um gol anulado do Nacional por impedimento após uma cabeçada do veterano zagueiro Sebastián Coates, e um chute do atacante do Peñarol, Leandro Umpiérrez, que acertou a trave da meta do goleiro panamenho Luis Mejía.

Uma semana antes, no estádio Campeón del Siglo, o jogo de ida da final terminou empatado em 2 a 2. O Peñarol, comandado por Diego Aguirre, buscou o empate após estar perdendo por 2 a 0, mas entrou em campo neste domingo com um sentimento de decepção, tendo que decidir o campeonato em território inimigo.

O empate em casa foi agravado por uma decisão judicial argentina na terça-feira que representou um duro golpe para o elenco do Peñarol, condenando Diego García, jogador do Peñarol que atuou no jogo de ida da final, pelo estupro de uma mulher em 2021, quando jogava pelo Estudiantes de La Plata.

O Peñarol foi campeão do Torneio Clausura, derrotando o Liverpool, campeão do Apertura, na semifinal que definiu quem enfrentaria na final o Nacional, equipe com mais pontos na temporada.

Os dois jogos da final, que coroou a equipe comandada pelo técnico Jadson Vieira, foram disputados sem a presença da torcida visitante.

Nacional e Peñarol vão disputar a fase de grupos da Copa Libertadores de 2026, com o bônus adicional de que a final, em jogo único, será disputada em Montevidéu, conforme anunciado no sábado pelo presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Domínguez.

Liverpool e Juventud disputarão as fases preliminares do maior torneio sul-americano de clubes, cuja ediçaõ de 2025 foi vencida pelo Flamengo no sábado.

Boston River, Racing, Defensor Sporting e Montevideo City Torque vão disputar a Copa Sul-Americana de 2026.