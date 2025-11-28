Muito além dos 6 a 0 para o Fluminense: como São Paulo vive ano de 2025 melancólico

O ano difícil vivido pelo São Paulo culminou em uma derrota acachapante sofrida na última quinta-feira, 27. O time tricolor foi "atropelado" pelo Fluminense ao ser derrotado por 6 a 0, no Maracanã, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

O revés no Rio de Janeiro foi o pior sofrido pela equipe do Morumbi desde novembro de 2001. Naquele ano, o conjunto paulista amargou uma goleada de 7 a 1 para o Vasco, em partida disputada no estádio de São Januário.

Bastante desfalcado, o São Paulo não teve forças e foi completamente dominado no confronto contra o Fluminense. O técnico Crespo tinha mais de 15 desfalques para o duelo no Rio.

As contusões, aliás, atormentaram o clube são-paulino ao longo da temporada. O clube esteve com o departamento médico cheio durante quase todo o ano e chegou ao impressionante número de 70 lesões de jogadores em 2025.

Entre os problemas médicos, alguns foram bem sérios. Calleri e André Silva, por exemplo, sofreram graves lesões no joelho e só voltam em 2026. Luiz Gustavo teve tromboembolismo pulmonar. Lucas foi outro que sentiu problemas no joelho e recentemente passou por uma infiltração no local. Já o meia Oscar teve uma síncope vasovagal durante bateria de exames e cogita até a aposentadoria do futebol.

Alem das lesões, outros problemas marcam o decepcionante ano do São Paulo. Nos últimos meses, o clube vendeu algumas das maiores promessas das categorias de base. Parte da torcida criticou os valores das negociações. Nomes como Matheus Alves, William Gomes, Lucas Ferreira e Henrique Carmo deixaram o clube paulista.

"O São Paulo vive um momento de recuperação financeira, de necessidade. É uma questão financeira difícil, que está melhorando, mas o São Paulo precisa vender jogadores. Claro que temos que manter um time competitivo, mas quando você tem um jovem que não tem a minutagem adequada e talvez não a tenha dali para frente... temos a responsabilidade de colocá-lo, pagar salários, custos operacionais, manter o gramado, o estádio e toda a preparação de infraestrutura dos CTs", afirmou o presidente Julio Casares em entrevista à ESPN em setembro.

O São Paulo diminuiu o endividamento líquido no fechamento do terceiro trimestre deste ano, revelou o colunista do Estadão, Rodrigo Capelo. Em comparação aos R$ 968 milhões registrados em dezembro de 2024, o indicador caiu para R$ 913 milhões em setembro de 2025. Ainda assim, a dívida do clube é preocupante e o São Paulo deve fechar 2025 com déficit.

Dentro de campo, o time sofre na temporada. No Campeonato Paulista, foi eliminado na semifinal para o Palmeiras. Na Copa do Brasil, caiu nas oitavas de final para o Athletico-PR. O time paranaense disputou a Série B do Brasileirão esse ano. Já na Libertadores, a equipe tricolor sucumbiu diante da LDU nas quartas de final.

Resta ao São Paulo tentar brigar por um lugar na pré-Libertadores do ano que vem. A equipe não pode mais chegar ao G-7. No entanto, uma nova vaga para a competição continental pode se abrir no Campeonato Brasileiro. Nas últimas duas rodadas do torneio de pontos corridos, o São Paulo pega o Internacional (casa) e o Vitória (fora).