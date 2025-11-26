Monaco fica no empate (2-2) na visita ao modesto Pafos na Champions

O Monaco, ainda mostrando suas fragilidades defensivas, cedeu um empate em 2 a 2 no fim contra o cipriota Pafos em Limassol nesta quarta-feira (26), pela quinta rodada da Liga dos Campeões, e terá que lutar muito para se classificar.

Sob pressão antes da partida devido aos maus resultados na Ligue 1, com três derrotas (1 a 0 em casa contra o Paris FC, e duas goleadas de 4 a 1 diante do Lens e do Rennes), o novo técnico do time monegasco, Sébastien Pocognoli, não conseguiu a tão necessária reação com este empate.

Diante de 8.347 torcedores no Estádio Alphamega nesta quarta, Takumi Minamino abriu o placar logo aos 5 minutos para o time monegasco após uma bela jogada coletiva. O zagueiro brasileiro David Luiz empatou aos 18 num escanteio cobrado pelo croata Mislav Orsic.

Oito minutos depois, o goleiro Neofytos Michael falhou na saída e a bola sobrou para o americano Folarin Balogun, que aproveitou e recolocou a equipe do Principado em vantagem com um chute potente (26').

O Pafos pressionou na reta final, cercando a meta de Lukas Hradecky. Apesar de ter feito uma defesa brilhante, mandando para escanteio um perigoso chute de Mislav Orsic (87'), ele nada pôde fazer quando Mohammed Salisu desviou a cabeçada de Ivan Sunjc para dentro do próprio gol já nos acréscimos (90'+1). Um balde de água fria para o Monaco, cujo astro Paul Pogba, que retornou aos gramados no sábado após mais de dois anos afastado, permaneceu no banco de reservas durante toda a partida.

Até agora o Monaco só obteve uma vitória na Champions, na visita ao norueguês Bodø/Glimt (1-0). Além disso foram três empates: contra Manchester City (2-2), Tottenham (0-0) e Pafos (2-2), além de uma derrota fora de casa contra o Brugge (4 a 1).

Com esses seis pontos, no momento em que restam três rodadas na fase de liga da Champions, o time de Pocognoli terá que vencer o Galatasaray (atualmente com 9 pontos) no Estádio Louis-II, no dia 9 de dezembro, pela 6ª rodada, para alcançá-lo na tabela.

O Pafos está em 24º, também com 6 pontos, mas um saldo inferior.

Depois de enfrentar o time turco, o Monaco dois adversários indigestos: o Real Madrid na capital espanhola e a Juventus em casa.

Pelo campeonato francês, o Monaco também terá um duelo complicado. Vai encarar no sábado o Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, no Stade Louis-II,