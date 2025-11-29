Ministro Gilmar Mendes exalta vitória do Santos e destaca 'sacrifício' de Neymar

Torcedor declarado do Santos, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes comemorou publicamente a vitória da equipe por 3 a 0 sobre o Sport, nesta sexta-feira, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado tirou o Peixe da zona de rebaixamento: o time chegou aos 41 pontos e subiu para a 15ª colocação, dois a mais que o Vitória.

Em publicação nas redes sociais, o ministro exaltou o peso do resultado na luta contra a degola e a reação da equipe na reta final da competição. "Noite memorável na Vila Belmiro! O Santos reacende a esperança, sai da zona de rebaixamento e reafirma sua grandeza com uma vitória autoritária de 3 x 0", comentou.

Na sequência, Gilmar destacou a atuação de Neymar, que entrou em campo mesmo com dores no joelho esquerdo e foi decisivo na construção do resultado. "Mais que o resultado, o que emociona é a entrega: Neymar, mesmo sentindo dores no joelho, sacrificou-se e foi protagonista absoluto. Essa determinação é a cara do Peixe que todos amamos. Parabéns, Santos! Parabéns, Neymar!", completou o ministro.

Dentro de campo, a vitória do time alvinegro teve contornos decisivos na luta contra o rebaixamento. O Santos controlou a partida desde os primeiros minutos e contou com liderança de Neymar nos momentos-chave, mesmo visivelmente limitado fisicamente.